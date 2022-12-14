«Споров нет. Это Роналду». Морган — на вопрос Линекера о величайшем футболисте

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер и журналист Пирс Морган поспорили о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.



«Всё ещё спорите? Спрашиваю про величайшего», – написал Гари Линекер в «Твиттере» после выхода сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.



Почти сразу Линекеру ответил телеведущий, взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду. «Споров нет. Это Роналду», – написал Морган.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий. На счету Месси 11 голов и девять голевых передач на мундиалях. Он обошёл Мирослава Клозе (16 голов + 3 передачи), Роналдо (15 голов + 4 передачи), Герда Мюллера (14 голов + 5 передач) и Пеле (12 голов + 7 передач) по системе «гол+пас».