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Луис Суарес — Лионелю Месси: никогда не устаёшь доказывать, что ты лучший в мире

Луис Суарес — Лионелю Месси: никогда не устаёшь доказывать, что ты лучший в мире
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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес обратился к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси, который вышел со своей национальной командой в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Никогда не устаёшь доказывать, что ты лучший в мире. Пусть весь мир встанет и поаплодирует всему, что сделал этот парень для футбола. Потрясающе, мой друг», — написал Суарес в своём блоге в социальной сети.

Месси на чемпионате мира сыграл в составе сборной Аргентины шесть матчей, забил пять голов и отдал три результативных паса.

Аргентинцы в полуфинале турнира в Катаре обыграли Хорватию (3:0) и вышли в финал, где встретятся с победителем матча Франция — Марокко.

Вторая полуфинальная встреча пройдет сегодня, 14 декабря, в 22:00 мск.

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча:

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