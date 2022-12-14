Луис Суарес — Лионелю Месси: никогда не устаёшь доказывать, что ты лучший в мире

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес обратился к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси, который вышел со своей национальной командой в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Никогда не устаёшь доказывать, что ты лучший в мире. Пусть весь мир встанет и поаплодирует всему, что сделал этот парень для футбола. Потрясающе, мой друг», — написал Суарес в своём блоге в социальной сети.



Месси на чемпионате мира сыграл в составе сборной Аргентины шесть матчей, забил пять голов и отдал три результативных паса.



Аргентинцы в полуфинале турнира в Катаре обыграли Хорватию (3:0) и вышли в финал, где встретятся с победителем матча Франция — Марокко.



Вторая полуфинальная встреча пройдет сегодня, 14 декабря, в 22:00 мск.

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча: