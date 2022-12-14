Полузащитник сборной Хорватии Майер: не думаю, что это нарушение тянуло на пенальти

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота хорватской сборной в матче полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Аргентины (0:3).
«Глупо комментировать и жаловаться на решения. Мне показалось, что перед их пенальти был угловой. А после я даже не считаю, что это было нарушение, которое тянуло на пенальти. Я бы не сказал, что мы устали. Просто нас прибил этот пенальти, а затем и второй гол. В таких матчах очень сложно вернуться в игру, потому что Аргентина — сильная и качественная команда. У нас есть ещё один матч, и мы сделаем всё, чтобы занять третье место. В таком случае мы вернёмся домой довольными», — приводит слова Майера Index.hr.
Аргентина сыграет в финале с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные Марокко и Франции. Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим в этой встрече.
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