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Защитник сборной Хорватии Соса поздравил Аргентину с победой

Защитник сборной Хорватии Соса поздравил Аргентину с победой
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Защитник сборной Хорватии Борна Соса прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале на чемпионате мира в Катаре.

«Первые полчаса мы были лучшей командой и контролировали игру. Потом с нами случился пенальти, который, мягко говоря, был спорным.

А ведь несколько мгновений до этого был чистый угловой, который никто не заметил. Потом мы уступали уже 0:2. Против такой команды, как Аргентина, трудно отыграть такой отрыв.

Мы старались вернуться в игру, но Лионель Месси показал то, что показывает всю карьеру. Поздравляю Аргентину с заслуженной победой. Что от нас зависит сейчас, так это подготовка к матчу за третье место.

Тяжело проиграть полуфинал, потому что ты так близок к финалу. Сегодня мы ещё можем немного остыть и отдохнуть, но с завтрашнего дня постараемся подготовиться к следующему матчу. Постараемся вернуться в Загреб счастливыми», — приводит слова Сосы Index.

Голы в ворота сборной Хорватии забили Лионель Месси и Хулиан Альварес. В финале аргентинцы встретятся с победителем пары Франция — Марокко.

Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату:

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