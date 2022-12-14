Игорь Федотов: мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии

Российский футбольный судья Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 с Аргентиной (0:3).
«Мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии. Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца. Кто-то, может быть, посчитал, что это соперник врéзался во вратаря, но там было короткое расстояние, а голкипер заранее выставил ногу. В итоге аргентинец, естественно, пытался обежать вратаря, мимо которого уже прокинул мяч – но не смог из-за нарушения правил со стороны Ливаковича. Жёлтая здесь показана за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Судьям было проще поставить пенальти – здесь не надо ничего выдумывать, кто там раньше или позже поставил ногу. Всё просто», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.
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