Стали известны комментаторы финала чемпионата мира — 2022

Комментаторы Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин будут работать на финале чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре, сообщает «Матч ТВ». На матче за третье место будет работать Тимур Журавель.



Напомним, сборная Аргентины в полуфинале разгромила Хорватию со счётом 3:0. Голами в этой встрече отметились нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти, и форвард Хулиан Альварес, оформивший дубль. Аргентинская национальная команда вышла в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко.



Полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск. Проигравшая команда сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место, который пройдёт 17 декабря.



Финал ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим чемпионом мира является Франция.