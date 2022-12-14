Стали известны комментаторы финала чемпионата мира — 2022

Комментаторы Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин будут работать на финале чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре, сообщает «Матч ТВ». На матче за третье место будет работать Тимур Журавель.
Напомним, сборная Аргентины в полуфинале разгромила Хорватию со счётом 3:0. Голами в этой встрече отметились нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти, и форвард Хулиан Альварес, оформивший дубль. Аргентинская национальная команда вышла в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко.
Полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск. Проигравшая команда сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место, который пройдёт 17 декабря.
Финал ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим чемпионом мира является Франция.
- 14 декабря 2022
-
02:44
-
02:38
-
02:30
-
02:18
-
01:57
-
01:45
-
01:26
-
01:15
-
01:13
-
00:59
-
00:56
-
00:51
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:27
-
00:19
-
00:16
-
00:12
-
00:08
-
00:06
- 13 декабря 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:04
-
23:02
-
22:53
-
22:44