Лионель Месси признан лучшим футболистом матча с Хорватией

Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом полуфинального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре, сообщает официальный сайт ФИФА.
Сборная Аргентины победила команду Хорватии со счётом 3:0 и вышла в финал турнира.
35-летний нападающий забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине игры сделал результативную передачу на Хулиана Альвареса, обыграв перед этим на правом фланге защитника Йошко Гвардиола.
Аргентинцы сыграют в финале с победителем второй полуфинальной пары Франция — Марокко. Матч за кубок пройдет 18 декабря.
В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал:
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