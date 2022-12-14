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Лионель Месси признан лучшим футболистом матча с Хорватией

Лионель Месси признан лучшим футболистом матча с Хорватией
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Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом полуфинального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре, сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Аргентины победила команду Хорватии со счётом 3:0 и вышла в финал турнира.

35-летний нападающий забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине игры сделал результативную передачу на Хулиана Альвареса, обыграв перед этим на правом фланге защитника Йошко Гвардиола.

Аргентинцы сыграют в финале с победителем второй полуфинальной пары Франция — Марокко. Матч за кубок пройдет 18 декабря.

В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал:

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