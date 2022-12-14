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Месси: у нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая

Месси: у нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче.

Мы знали, что Хорватия будет много владеть мячом, у нее очень хорошая полузащита. Но мы хорошо подготовились. У нас очень умные футболисты, которые умеют читать игру.

Скалони нам сказал: «Они знают, как перетерпеть, когда надо перетерпеть, и как держать мяч, когда его нужно держать». У нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая», – приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины в своем «твиттере».

Сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счётом 3:0 и вышла в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча:

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