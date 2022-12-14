Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.



Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год — мяч, забитый в ворота сборной Хорватии Лионелем стал 16-м для него за сборную в 2022 году. Ранее самым результативным для Месси был 2012 год, в котором он забил 12 мячей за сборную.



В матче полуфинала ЧМ с Хорватией Лионель Месси отличился голом с пенальти и голевой передачей. Аргентина одержала победу со счётом 3:0 и вышла в финал, где встретится с победителем противостояния сборных Марокко и Франции.