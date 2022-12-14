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Тренер Хорватии Далич — о поражении в матче с Аргентиной: ни в чем не виню своих ребят

Тренер Хорватии Далич — о поражении в матче с Аргентиной: ни в чем не виню своих ребят
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с Аргентиной.

«Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят.

Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку, которая привела к пенальти.

Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался.

Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда», – приводит слова Далича Index.

Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.

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