Тренер Хорватии Далич — о поражении в матче с Аргентиной: ни в чем не виню своих ребят

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с Аргентиной.
«Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят.
Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку, которая привела к пенальти.
Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался.
Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда», – приводит слова Далича Index.
Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.
Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти:
- 14 декабря 2022
-
04:01
-
03:58
-
03:42
-
03:35
-
03:24
-
03:16
-
03:07
-
03:01
-
02:44
-
02:38
-
02:30
-
02:18
-
01:57
-
01:45
-
01:26
-
01:15
-
01:13
-
00:59
-
00:56
-
00:51
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:27
-
00:19
-
00:16
-
00:12
-
00:08
-
00:06
- 13 декабря 2022
-
23:55
-
23:52