Скалони назвал Месси лучшим футболистом в истории после матча с Хорватией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал нападающего национальной команды Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.



«Сейчас мы празднуем победу, потому что это очень эмоциональное событие. Но впереди еще шаг. Да, сейчас пришло время наслаждаться, но мы уже должны думать о том, что нас ждет впереди.



В первые минуты матча хорваты завладели мячом, но мы понимали, что это может произойти. Против их полузащиты сложно играть. Мы понимали, что в этот момент нужно действовать по игре. Мы сделали то, что должны были сделать.



Я стараюсь не волноваться. Нахожусь в месте, о котором мечтает любой аргентинец.



Иногда кажется, что мы говорим это только потому, что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом», – приводит слова Скалони официальный «твиттер» сборной Аргентины.



Сборная Аргентины обыграла хорватов (3:0) в полуфинальном матче ЧМ-2022. Месси забил гол и сделал результативную передачу.

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча: