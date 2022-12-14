Скалони назвал Месси лучшим футболистом в истории после матча с Хорватией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал нападающего национальной команды Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Сейчас мы празднуем победу, потому что это очень эмоциональное событие. Но впереди еще шаг. Да, сейчас пришло время наслаждаться, но мы уже должны думать о том, что нас ждет впереди.
В первые минуты матча хорваты завладели мячом, но мы понимали, что это может произойти. Против их полузащиты сложно играть. Мы понимали, что в этот момент нужно действовать по игре. Мы сделали то, что должны были сделать.
Я стараюсь не волноваться. Нахожусь в месте, о котором мечтает любой аргентинец.
Иногда кажется, что мы говорим это только потому, что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом», – приводит слова Скалони официальный «твиттер» сборной Аргентины.
Сборная Аргентины обыграла хорватов (3:0) в полуфинальном матче ЧМ-2022. Месси забил гол и сделал результативную передачу.
Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча:
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