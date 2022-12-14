Альварес — о выходе Аргентины в финал ЧМ: сейчас много эмоций, мы все как сумасшедшие

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал выход национальной команды в финал чемпионата мира — 2022, а также поделился впечатлениями о своем первом голе в ворота хорватов.



«Сейчас очень много эмоций, много мыслей. Мы все как сумасшедшие. Приятно видеть мою семью, все время на чемпионате мира проходит невероятно. Мы вышли в финал – и хотели этого с самого начала.



Я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде идут поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие.



Мы заслужили быть в финале. Мы счастливы. Как и вся страна. Но мы стремимся к большему», – приводит слова Альвареса Ole.



В первом тайме нападающий, представляющий «Манчестер Сити», совершил сольный проход из центра поля и забил гол после входа в штрафную площадь.



Сборная Аргентины победила команду Хорватии (3:0) в матче 1/2 финала.



Месси умиляется, как его семья празднует его гол Австралии: