Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альварес — о выходе Аргентины в финал ЧМ: сейчас много эмоций, мы все как сумасшедшие

Альварес — о выходе Аргентины в финал ЧМ: сейчас много эмоций, мы все как сумасшедшие
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал выход национальной команды в финал чемпионата мира — 2022, а также поделился впечатлениями о своем первом голе в ворота хорватов.

«Сейчас очень много эмоций, много мыслей. Мы все как сумасшедшие. Приятно видеть мою семью, все время на чемпионате мира проходит невероятно. Мы вышли в финал – и хотели этого с самого начала.

Я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде идут поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие.

Мы заслужили быть в финале. Мы счастливы. Как и вся страна. Но мы стремимся к большему», – приводит слова Альвареса Ole.

В первом тайме нападающий, представляющий «Манчестер Сити», совершил сольный проход из центра поля и забил гол после входа в штрафную площадь.

Сборная Аргентины победила команду Хорватии (3:0) в матче 1/2 финала.

Месси умиляется, как его семья празднует его гол Австралии:

Календарь ЧМ-2022
Новость по теме
Игорь Федотов: мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022