Корнаухов: Фукс ещё может себя проявить, если останется в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о будущем бразильского защитника «армейцев» Бруно Фукса и заявил, что игрок еще способен проявить себя в московском клубе.



«Я видел, как Фукс тренируется, когда он в форме. Это футболист очень высокого уровня. Но самый главный фактор для футбола — это здоровье. Что-то пошло, видимо, не так. Бруно очень много лечится и не показывает те качества, которые у него есть. Аренда в «Атлетико Минейро»? Предпочитаю говорить по фактам. Но если он останется в ЦСКА и, самое главное, если будет здоров, то он сможет себя ещё проявить», — приводит слова Корнаухова Metaratings.



Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» может арендовать футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа за 4 млн евро.



23-летний защитник перешел в ЦСКА в 2020 году из «Интернасьонала», сыграл в 19 матчах и не отметился результативными действиями.

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