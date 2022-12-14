Александр Елагин: не стоит умалять успехи Марокко

Известный комментатор Александр Елагин высказался об успехах сборной Марокко на чемпионате мира по футболу в Катаре.



«Марокко — главная неожиданность чемпионата. При всем уважении к соперникам. Они же не только Испанию выбили, но и Португалию — причем в основное время, без серии пенальти. Бельгию в группе опередили. Футбол, который показывает африканская сборная, — калька 2004 года, когда чемпионат Европы выиграла сборная Греции. Оборонительная система. Ее невозможно вскрыть. Они пропустили один мяч — и тот забили себе.



Марокко всегда славилось своей обороной. Они и на Кубке Африки так играли. Уступили в четвертьфинале Египту, будущему финалисту. Но там не было Зиеша у сборной Марокко. Тренер, который ими тогда руководил, не находил общего языка с игроками. Сейчас пришел другой — Реграги. Он сам играл за сборную Марокко, знает там многих. Выстроил доверительные отношения с футболистами. И вот результат. Не забывайте, что почти все игроки сборной Марокко выступают за крепкие европейские клубы. Поэтому они не «мальчики для битья». Почему вы говорите, что их никто не вспомнит? Результат останется в истории. Как и Греция победила на Евро-2004 заслуженно. Тогда они превзошли сильных соперников.



Отто Рехагля? Да, он строил игру, исходя из тех футболистов, которых имел в наличии. У него не было звезд. Честь им и хвала. Успехи Марокко не стоит умалять. Футбольное поле — одно, мяч — один. Выходите и выигрывайте. Но вы же не смогли победить Марокко. Если у вас такая тактика великолепная и атакующая, то громите Марокко. Но вы же не можете! Испания проиграла, Португалия выбита. О чем разговор?», — приводит слова Елагина «РБ Спорт».