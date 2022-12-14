Спортивный директор «Велеса» подтвердил информацию об интересе ЦСКА к Бокоеву
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Спортивный директор футбольного клуба «Велес» Тенгиз Путкарадзе подтвердил информацию об интересе ЦСКА к защитнику команды Марату Бокоеву.
«Это правда, что есть интерес со стороны ЦСКА. Есть ещё три топ-клуба, которые им интересуются. Пока всё в стадии переговоров», – приводит слова Путкарадзе Metaratings.
В текущем розыгрыше Первой лиги Бокоев провёл 18 матчей. Стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в € 175 тысяч.
ЦСКА ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России после 17 туров на пятой позиции в турнирной таблице с 29 очками. ЦСКА восемь раз смог обыграть соперника в этом сезоне, пять раз сыграл вничью и в четырёх встречах уступил.
Лидирует в нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит». Отставание красно-синих от первого места — 13 очков.
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