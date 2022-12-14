Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Велеса» подтвердил информацию об интересе ЦСКА к Бокоеву

Спортивный директор «Велеса» подтвердил информацию об интересе ЦСКА к Бокоеву
Комментарии

Спортивный директор футбольного клуба «Велес» Тенгиз Путкарадзе подтвердил информацию об интересе ЦСКА к защитнику команды Марату Бокоеву.

«Это правда, что есть интерес со стороны ЦСКА. Есть ещё три топ-клуба, которые им интересуются. Пока всё в стадии переговоров», – приводит слова Путкарадзе Metaratings.

В текущем розыгрыше Первой лиги Бокоев провёл 18 матчей. Стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в € 175 тысяч.

ЦСКА ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России после 17 туров на пятой позиции в турнирной таблице с 29 очками. ЦСКА восемь раз смог обыграть соперника в этом сезоне, пять раз сыграл вничью и в четырёх встречах уступил.

Лидирует в нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит». Отставание красно-синих от первого места — 13 очков.

Новость по теме
В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Дивееву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022