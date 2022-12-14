Бывший главный тренер Бразилии Тите получил пять предложений от команд и сборных

Экс-наставник сборной Бразилии Тите может в скором времени вернуться к тренерской работе.

61-летний специалист покинул свой пост в бразильской национальной команде сразу после того, как «селесао» уступили команде Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 (1:1 и 2:4 в серии пенальти). По информации O Dia, Тите уже получил пять предложений о работе, причём три из них – от сборных, а ещё два – от клубов из Европы. При этом сообщается, что бывший рулевой южноамериканцев намерен взять отпуск, поэтому не будет торопиться с тем, чтобы как можно быстрее вернуться к тренерской деятельности.

Тите возглавлял сборную Бразилии с лета 2016 года. Ранее он тренировал множество клубов на родине, а также работал с командами из ОАЭ.

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