Рой Кин: очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира

Знаменитый экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин пожелал форварду сборной Аргентины Лионелю Месси победы на ЧМ-2022.
«Очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. Это достижение станет для его карьеры своего рода вишенкой на торте. Наблюдать за игрой такого игрока – настоящая привилегия», – сказал бывший полузащитник манкунианцев в интервью ITV.
Напомним, вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч катарского мундиаля между Аргентиной и Хорватией. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканской команды.
35-летний Месси забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине матча сделал результативный пас на Хулиана Альвареса, обыграв перед этим на правом фланге защитника хорватов Йошко Гвардиола.
Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча. Видеоролик:
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