Рой Кин: очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира

Знаменитый экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин пожелал форварду сборной Аргентины Лионелю Месси победы на ЧМ-2022.

«Очень надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. Это достижение станет для его карьеры своего рода вишенкой на торте. Наблюдать за игрой такого игрока – настоящая привилегия», – сказал бывший полузащитник манкунианцев в интервью ITV.

Напомним, вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч катарского мундиаля между Аргентиной и Хорватией. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканской команды.



35-летний Месси забил гол с пенальти в первом тайме, а во второй половине матча сделал результативный пас на Хулиана Альвареса, обыграв перед этим на правом фланге защитника хорватов Йошко Гвардиола.

Новость по теме Лионель Месси признан лучшим игроком матча с Хорватией

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча. Видеоролик: