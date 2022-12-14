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Ловчев: я просто мечтаю увидеть финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Ловчев: я просто мечтаю увидеть финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция
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Бывший игрок «Спартака», лучший футболист СССР Евгений Ловчев заявил, что мечтает увидеть финал чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Аргентины. Решающая встреча катарского мундиаля пройдёт в воскресенье, 18 декабря.

«Величие Месси, величие аргентинского футбола, я болел за то, чтобы Месси был в финале. А в финале будут уже те, которые выигрывали чемпионат мира. Игра была равная только в середине поля. Я просто мечтаю увидеть финал чемпионата мира Аргентина — Франция.

Что касается лучшего футболиста в истории, для меня Пеле, это даже не обсуждаемо. Это трижды чемпион мира. Он играл настолько разнообразно. Но последние лет 20, конечно, Месси лучший, — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2022 аргентинцы встретятся с победителем пары Франция –Марокко. Эти команды сыграют между собой сегодня, 14 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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