Лионель Месси подтвердил, что финал станет для него последним матчем на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что финальный матч чемпионата мира в Катаре станет для него финальным и в плане выступлений на чемпионатах мира.
«Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале», — приводит слова Месси Ole.
Напомним, соперником сборной Аргентины по финалу ЧМ-2022 в Катаре станет победитель матча Марокко — Франция, который состоится сегодня, 14 декабря (22:00 мск). Месси, если примет участие в финале, то выйдет на первое место среди всех игроков по числу матчей на чемпионатах мира. Сейчас он делит первую строчку с немцем Лотаром Маттеусом (по 25 матчей). Для Месси турнир в Катаре стал пятым в карьере.
Финал чемпионата мира состоится 18 декабря (18:00 мск).
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик:
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