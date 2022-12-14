Источник: назван главный претендент на пост тренера Португалии и два запасных варианта
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Главный тренер молодёжной сборной Португалии Руй Жорже является главным претендентом на пост главного тренера основной команды, если его покинет Фернанду Сантуш. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, запасными вариантами рассматриваются Леонардо Жардим («Шабаб Аль-Ахли» Дубай) и Луис Кастро («Ботафого», Бразилия).
На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Марокко (0:1). Обидчики португальцев в полуфинале сегодня, 14 декабря, сыграют с Францией (22:00 мск). Победитель этой пары в финале ЧМ-2022 встретится с Аргентиной. Матч состоится на стадионе «Лусайл Айконик» 18 декабря (18:00 мск).
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии. Видеоролик:
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