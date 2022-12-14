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Лука Модрич: арбитр назначил несуществующий пенальти в пользу Аргентины. Это сломало игру

Лука Модрич: арбитр назначил несуществующий пенальти в пользу Аргентины. Это сломало игру
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Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Аргентиной (0:3). Напомним, аргентинская команда открыла счёт, реализовав 11-метровый удар.

«Больше всего меня беспокоит первый гол. На мой взгляд, там не было пенальти. Арбитр должен был назначить угловой в нашу пользу, но не сделал этого, а потом назначил несуществующий пенальти. Это сломало игру. До пенальти мы хорошо играли, контролировали игру. Нам немного не хватило остроты в атаке, чтобы быть более опасными. Но до гола Аргентины у нас не было проблем, они не доставляли нам проблем вплоть до пенальти. Это огорчает. В скором времени они забили второй гол. После такого тяжело играть», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча

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