«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с защитником Гленном Бейлом

Защитник Гленн Бейл продлил контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба самарской команды. Новое соглашение 27-летнего нидерландского футболиста рассчитано до 2025 года.
«Крылья» — это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть всё, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью — становиться лучше и побеждать. Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара — классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями», — отметил Бейл.
Напомним, Бейл стал игроком «Крыльев Советов» летом 2021 года. Всего за самарский клуб нидерландский защитник сыграл в 45 матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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