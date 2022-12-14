Рахимич: исключать игрока из сборной за переход в российский клуб — полная глупость

Бывший футболист московского ЦСКА, тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич высказался о боснийских футболистах в РПЛ. По его мнению, исключать футболиста из сборной за игру в чемпионате России — это глупый поступок. Напомним, ранее Мацея Рыбуса отстранили от сборной Польши за переход в «Спартак». Российские клубы и сборные временно исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

«Есть ли шанс у боснийцев из «Оренбурга» оказаться в сборной Боснии? Башич — капитан молодёжной сборной Боснии. Мы за ним следим, у него большие шансы попасть в национальную команду. Он очень хорошо играет за молодёжную сборную, хорошо проявляет себя в «Оренбурге». Башич — наше будущее. У нас маленькая страна и каждый футболист важен для нас.

Не повторится ли история Рыбуса, которого исключили из сборной Польши за переход в «Спартак»? Такого не будет. Ловрен же играет за «Зенит», дошёл до полуфинала чемпионата мира. У него же нет проблем? Мне кажется, что исключать футболиста из сборной — полная глупость. Какая разница, в какой стране он играет. Главное, чтобы он приносил пользу своей стране.

Почему футболистам стоит выбирать Россию? Это сильный чемпионат, он не уступает по уровню европейским за исключением первой пятёрки. Так что футболисты могут смело ехать в Россию, здесь есть условия для роста, отличная инфраструктура. Наверное, европейцы сейчас боятся ехать в РПЛ. Хотя балканцы спокойно соглашаются, приезжают и чувствуют себя хорошо», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».