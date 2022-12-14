Ари — об Акинфееве: он мог бы заиграть в «Реале», «Барселоне», «ПСЖ» или «МЮ»

Бывший нападающий сборной России Ари считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы заиграть в любом топ-клубе мира.

«Игорь Акинфеев — легенда российского футбола, его знает вся страна! Он — капитан сборной России. Мне против него очень сложно было играть, Игорь однозначно лучший голкипер в РПЛ. Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», «Реале» Мадрид, «ПСЖ» или «Барселоне», в любом топ-клубе мира. Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе — я в этом вообще не сомневаюсь. Ему всего-то 36-лет — молодой, может, ещё поедет в «Реал» Мадрид — почему нет? Он не такой старый, как я, которому 37 лет, ха-ха», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, 37-летний Ари в России выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». В ноябре 2018 года дебютировал за сборную России и сыграл в её составе в двух матчах.

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