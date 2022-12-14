Гранат: до первого пропущенного мяча хорваты очень нравились. У Аргентины не было моментов
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился впечатлениями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия (3:0).
«До первого пропущенного мяча мне хорваты очень нравились. У Аргентины не было моментов. Но ошибка — провал центра обороны. После этого стала совсем другая игра: хорватам нужно было раскрываться и отыгрываться, а Аргентина играла на контратаках», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира — 2022 национальная команда Аргентины сыграет с победителем противостояния Франция — Марокко. Финал ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим чемпионом мира является Франция.
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