Гранат: до первого пропущенного мяча хорваты очень нравились. У Аргентины не было моментов

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился впечатлениями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

«До первого пропущенного мяча мне хорваты очень нравились. У Аргентины не было моментов. Но ошибка — провал центра обороны. После этого стала совсем другая игра: хорватам нужно было раскрываться и отыгрываться, а Аргентина играла на контратаках», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира — 2022 национальная команда Аргентины сыграет с победителем противостояния Франция — Марокко. Финал ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим чемпионом мира является Франция.