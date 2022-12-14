Тарханов: полуфинал ЧМ-2022 Хорватия — Аргентина не был великим. Игра выше среднего
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия (3:0).
«Преждевременно говорить по игре с Хорватией, что Аргентина должна побеждать на чемпионате мира. Этот полуфинал не был таким великим. Игра была выше среднего. Хорваты ошиблись в обороне два раза. Многие говорят, что пенальти не было… Но это стопроцентный пенальти. Вратарь Хорватии сбил нападающего», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск.
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