Тарханов: полуфинал ЧМ-2022 Хорватия — Аргентина не был великим. Игра выше среднего

Российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

«Преждевременно говорить по игре с Хорватией, что Аргентина должна побеждать на чемпионате мира. Этот полуфинал не был таким великим. Игра была выше среднего. Хорваты ошиблись в обороне два раза. Многие говорят, что пенальти не было… Но это стопроцентный пенальти. Вратарь Хорватии сбил нападающего», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск.