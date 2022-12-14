Рахимич: Гинер — идеальный президент для ЦСКА. Повезло, что он купил не «Спартак»

Пятикратный чемпион России в составе московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался о президенте армейского клуба Евгении Гинере. По словам экс-футболиста, Гинер — идеальный президент и потрясающий человек. Напомним, Гинер стал президентом и владельцем ЦСКА в 2001 году. В 2020 году клуб был продан, но функционер сохранил за собой пост президента армейцев.

«Продолжает ли Гинер оказывать влияние на ЦСКА? Думаю, что Евгений Леннорович продолжает руководить командой. У нас всегда в клубе были семейные отношения. Я и сейчас с удовольствием встречаюсь с ним, общаюсь по‑дружески.



Гинер — идеальный президент для ЦСКА. Уверен, многие клубы хотели бы видеть у себя такого человека.



Знаю ли я, что перед покупкой ЦСКА Гинер также рассматривал вариант купить „Спартак“? Да, я читал. Но никогда не спрашивал президента об этом. Нам повезло, что он выбрал ЦСКА. Он потрясающий президент и человек», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».