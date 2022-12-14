Александр Мостовой: второй гол сломал сборную Хорватии. Невозможно было вскрыть Аргентину

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

«Я вчера не понимал и сегодня не пойму, за счёт чего аргентинцам удалось разгромить крепкую Хорватию. Равная игра: первые минут 20-25 вообще не было моментов. Было ожидаемо, что хорваты будут владеть мячом, а аргентинцы где-то на контратаке искать шансы — так и получалось. Можно было сказать, что игра была вялотекущая, но это нормально, всё-таки полуфинал. Потом случился пенальти — не знаю правильно или не правильно его назначили. Для меня 50 на 50. Второй гол сломал Хорватию, и они поняли, что вообще ничего не смогут сделать.



Вскрыть Аргентину было уже невозможно. Второй гол — следствие падений. Аргентинец бежал, два человека могли мяч выбить, но промахнулись по мячу, ещё один упал. Может, у хорватов была нервозность какая-то. При счёте 2:0 для меня стало всё ясно. Смотреть было неинтересно. У хорватов вообще не было моментов. Получается, разгромили за счёт спорного пенальти и ошибки защитников», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.