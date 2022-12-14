Источник: «Локомотив» близок к бесплатному подписанию Лантратова
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Голкипер «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив». Велика вероятность, что железнодорожники подпишут 27-летнего вратаря бесплатно, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям источника, Лантратов не попал в список «Химок» на первый турецкий сбор. Подмосковный клуб активно расторгает контракты со своими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и оставить в команде только тех футболистов, на которых рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев. Вероятно, Лантратов может попасть в число игроков, которые расторгнут контракт с «Химками».
Отмечается, что в случае подписания Лантратова из «Локомотива» может уйти один из действующих вратарей команды.
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