Невилл: для Месси чемпионат мира — это миссия. Сейчас он выполняет её самостоятельно

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о роли нападающего Лионеля Месси в сборной Аргентины.
«Чемпионат мира для Месси ощущается как миссия. Это задание для него и остальной команды. Они настолько сплочены вокруг него в своей игре. Почти каждый из игроков сборной Аргентины говорит: «Мы собираемся сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сопернику будет тяжело играть против нас, но мы будем делать всё правильно, а потом Лео выиграет для нас матч». Вот так это выглядит.
У Аргентины есть 10 бойцов и гений в нападении. У них также лучшие болельщики на турнире. Эта команда растёт на турнире. Это миссия. В данный момент Месси выполняет её самостоятельно», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Тысячи фанатов отпраздновали выход аргентинской сборной в финал ЧМ по футболу-2022
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