Андрей Канчельскис: где тонко, там и рвётся. Ошибки хорватов привели к победе Аргентины

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

«Аргентинцы разгромили Хорватию за счёт настроя и индивидуальных действий определённых футболистов, в том числе и Месси. Хорваты не ожидали такого натиска от Аргентины. В любом случае хорваты молодцы: на прошлом чемпионате мира заняли второе место, на этом будут играть за третье место. Это очень хорошо. Конечно, возраст даёт о себе знать — с каждым годом ты не молодеешь.



Думаю, хорватам не хватило силёнок. Они сыграли два овертайма в 1/8 и 1/4. Мне кажется, что хорваты в психологическом плане и физическом уступили Аргентине. Казалось, что защита хорватов была в порядке, но всегда на тонком рвётся. Одна ошибка, вторая — и при счёте 2:0 был полный разрыв. Везде где тонко, там и рвётся. И эти ошибки игроков Хорватии привели к тому, что аргентинцы выиграли», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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