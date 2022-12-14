Сумасшествие на улицах Аргентины после выхода сборной в финал чемпионата мира. Видео

На улицах Аргентины десятки тысяч болельщиков устроили празднование в честь выхода своей сборной в финал чемпионата мира по футболу — 2022 Напомним, в решающем матче мундиаля в Катаре аргентинцы встретятся с победителем второго полуфинала Франция — Марокко.

Тысячи фанатов отпраздновали выход Аргентины в финал ЧМ-2022

Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.

Нападающий южноамериканской команды Лионель Месси открыл счёт в игре. Он реализовал пенальти. Хулиан Альварес укрепил преимущество своей команды на 39-й минуте. На 69-й минуте Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Лионель Месси.