Сумасшествие на улицах Аргентины после выхода сборной в финал чемпионата мира. Видео

На улицах Аргентины десятки тысяч болельщиков устроили празднование в честь выхода своей сборной в финал чемпионата мира по футболу — 2022 Напомним, в решающем матче мундиаля в Катаре аргентинцы встретятся с победителем второго полуфинала Франция — Марокко.
Тысячи фанатов отпраздновали выход Аргентины в финал ЧМ-2022
Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.
Нападающий южноамериканской команды Лионель Месси открыл счёт в игре. Он реализовал пенальти. Хулиан Альварес укрепил преимущество своей команды на 39-й минуте. На 69-й минуте Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Лионель Месси.
- 14 декабря 2022
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