Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич: желаю удачи Месси в финале ЧМ-2022. В нём есть величие

Модрич: желаю удачи Месси в финале ЧМ-2022. В нём есть величие
Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Аргентиной (0:3) пожелал удачи аргентинскому форварду Лионелю Месси в финале турнира.

«Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира. Я желаю ему удачи в финале. В нём есть величие», — приводит слова Модрича Depor.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск.

Хорватская сборная выступит в матче за третье место, который пройдёт 17 декабря. Финал чемпионата мира — 2022 в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Тысячи фанатов отпраздновали выход аргентинской сборной в финал ЧМ по футболу-2022

Аргентина и Месси уже в финале ЧМ! Суперкомпьютер рассказал, будет ли там Франция Аргентина и Месси уже в финале ЧМ! Суперкомпьютер рассказал, будет ли там Франция
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022