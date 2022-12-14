MEN: Эрик тен Хаг отстранил Джейдона Санчо от тренировок с первой командой «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг направил нападающего команды Джейдона Санчо на тренировки по индивидуальной программе из-за плохой физической формы. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, специалист сделал это в максимально деликатной форме: индивидуальная программа рассматривается лишь как перезагрузка футболиста.

22-летний Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из дортмундской «Боруссии» за € 85 млн. В 52 матчах за команду он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

«Манчестер Юнайтед» в 14 матчах английской Премьер-лиги набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: