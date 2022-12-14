Игрок сборной Португалии попал в секс-скандал. Его интимное видео слили в Сеть

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш, недавно оформивший хет-трик в матче ЧМ-2022, вновь оказался в центре внимания. На этот раз он вызвал резонанс не футбольными навыками, а видеозаписью интимного характера, которая просочилась в интернет.
Через три дня после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко (0:1) в соцсетях всплыло видео, на котором запечатлён обнажённый Рамуш, занимающийся мастурбацией. Всего за несколько часов видео стало вирусным и возглавило тренды Португалии в «Твиттере».
Фото: Скриншот из скандального видео
Как интимное видео попало в Сеть — пока что доподлинно неизвестно. Некоторые португальские СМИ сообщают, что футболист отправлял этот ролик женщине, которая «слила» его в интернет.
Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2022 Гонсалу Рамуш вышел в стартовом составе сборной Португалии, оставив в запасе Криштиану Роналду. Рамуш забил три гола в матче со Швейцарией (6:1) и стал одной из главных молодых звёзд турнира. Однако уже на стадии 1/4 финала ЧМ он не смог помочь своей сборной — Португалия вылетела из турнира, проиграв Марокко (0:1).
- 14 декабря 2022
-
13:21
-
13:16
-
13:14
-
13:08
-
12:56
-
12:41
-
12:38
-
12:31
-
12:30
-
12:19
-
12:17
-
12:14
-
11:52
-
11:50
-
11:36
-
11:28
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:36
-
10:29
-
10:24
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
09:59
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:42