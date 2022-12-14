Бенжамен Павар хочет покинуть «Баварию» летом

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар не планирует продлевать контракт с немецким клубом, сообщает Bild.
По информации источника, французский футболист заинтересован в новом вызове и хочет перейти в другую команду летом 2023 года. Ранее сообщалось, что в услугах Павара заинтересована «Барселона». Действующий контракт защитника с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. Руководство немецкого клуба готово отпустить Павара предстоящим летом, если поступит предложение.
Напомним, Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний французский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Германии и забил один гол. Сейчас Павар находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Сегодня, 14 декабря, французы сыграют со сборной Марокко в полуфинале турнира.
- 14 декабря 2022
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