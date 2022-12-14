Эрик тен Хаг не знает, когда отстранённый Джейдон Санчо вернётся к тренировкам с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Джейдоне Санчо. Ранее английский футболист был переведён на систему индивидуальных тренировок из-за плохой физической формы.
«Джейдон не находится в нужной физической форме и состоянии. Я провёл несколько бесед с ним, сейчас Санчо тренируется по индивидуальной программе. Цель — вернуть его в общую группу как можно быстрее, но я не могу сказать, когда это произойдёт.
Важное значение имеет сочетание физики и ментального состояния. Мы пытаемся разобраться в этом вопросе и вернуть его», — приводит слова тен Хага Daily Mail.
22-летний Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из дортмундской «Боруссии» за € 85 млн. В 52 матчах за команду он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
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