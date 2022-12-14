Хулиан Альварес — самый молодой игрок со времён Пеле, оформивший дубль в 1/2 или финале ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес (22 года, 316 дней) оформил дубль в ворота сборной Хорватии (3:0) в матче полуфинала чемпионата мира. Форвард стал самым молодым футболистом со времён бразильца Пеле (17 лет, 249 дней), оформившим дубль в матче полуфинала или финала чемпионата мира. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

Альварес дебютировал в составе сборной Аргентины в июне 2021 года. В 18 матчах за команду он забил семь голов и отдал результативную передачу, выиграв Кубок Америки. В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с победителем пары Франция — Марокко. Этот матч состоится сегодня, 14 декабря (22:00 мск). Финальный матч ЧМ-2022 в Катаре пройдёт 18 декабря (18:00 мск).

Тысячи фанатов отпраздновали выход Аргентины в финал ЧМ-22. Видеоролик: