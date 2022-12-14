Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими развили одинаковую максимальную скорость на ЧМ-2022

Одноклубники по «ПСЖ» защитник Ашраф Хакими и нападающий Килиан Мбаппе, которые сегодня, 14 декабря, встретятся в полуфинале чемпионата мира, развили одинаковую максимальную скорость на турнире. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере». Показатель скорости на пике 24-летнего марокканца Хакими и 23-летнего француза Мбаппе равняется 35,3 км/ч.
Напомним, Марокко — первая африканская страна, дошедшая до полуфинала чемпионата мира. Хакими, который родился в испанском Мадриде, решил представлять страну, в которой родились его родители.
Мбаппе и Франция выиграли прошлый чемпионат мира, который прошёл в России. Тогда Килиану было 19 лет, а для французов тот триумф стал первым со времён победы в турнире 1998 года.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:
- 14 декабря 2022
-
14:47
-
14:38
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:10
-
14:02
-
13:57
-
13:41
-
13:41
-
13:29
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:14
-
13:08
-
12:56
-
12:41
-
12:38
-
12:31
-
12:30
-
12:19
-
12:17
-
12:14
-
11:52
-
11:50
-
11:36
-
11:28
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:57