Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими развили одинаковую максимальную скорость на ЧМ-2022

Одноклубники по «ПСЖ» защитник Ашраф Хакими и нападающий Килиан Мбаппе, которые сегодня, 14 декабря, встретятся в полуфинале чемпионата мира, развили одинаковую максимальную скорость на турнире. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере». Показатель скорости на пике 24-летнего марокканца Хакими и 23-летнего француза Мбаппе равняется 35,3 км/ч.

Напомним, Марокко — первая африканская страна, дошедшая до полуфинала чемпионата мира. Хакими, который родился в испанском Мадриде, решил представлять страну, в которой родились его родители.

Мбаппе и Франция выиграли прошлый чемпионат мира, который прошёл в России. Тогда Килиану было 19 лет, а для французов тот триумф стал первым со времён победы в турнире 1998 года.

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