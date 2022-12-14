Червиченко: у Модрича есть «Золотой мяч», но хорват не идёт ни в какое сравнение с Месси

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

«Аргентинцы не дали хорватам навязать тактику своего вязкого, неприятного и неинтересного футбола, играли от себя. Как мне кажется, несмотря на то что и у Модрича есть «Золотой мяч», конечно, с Месси хорват ни в какое сравнение не идёт. Когда в команде есть такой лидер, как Месси, то главное, чтобы он был в настроении. Я с замиранием сердца смотрел, как он исполнял пенальти — когда он забил, стало ясно, что аргентинцы додушат хорватов как удав. Если бы не забил, то всё могло развернуться в любую сторону. Месси, наверное, понимал, какой хороший вратарь играет у хорватов, сколько он уже отразил пенальти на этом чемпионате мира — пробил без шансов, под перекладину. Это говорит о высочайшем профессионализме Месси — собраться в самый нужный момент и положить мяч туда, куда надо.



Ошибки хорватов в защите связаны с давлением. Когда защита ошибается? Когда не успевает. У хорватов может быть и неплохая защита, но не такая быстрая. У Аргентинцев впереди быстрые ребята. И у того же Месси быстрота принятия решения и быстрота работы с мячом — феноменальная. Защита ошибается тогда, когда нападение заставляет их ошибиться. Всё закономерно. Хорваты по случаю прошли дальше. Полуфинал — не их уровень. Четвертьфинал — это их максимум, а дальше уже просто удача», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.