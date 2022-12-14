Тукманов ответил на вопрос, считает ли «Торпедо» слабейшей командой РПЛ в XXI веке

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов ответил на вопрос, считает ли «Торпедо» слабейшей командой Российской Премьер-Лиги в XXI веке. Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России «Торпедо» набрало шесть очков в 17 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
«Торпедо» — худшая команда высшей лиги в XXI веке по количеству набранных очков после 17 туров? В этом году команда самая слабая — это видно всем. Самая ли слабая в этом веке в РПЛ? Если статистика об этом говорит, то ей можно доверять. Количество набранных очков говорит само за себя. Плюс забитых мячей совсем немного.
Меня удивляет, что когда команда перешла к новому владельцу, то было много деклараций, но мало из этого реализовано. Понятно, на строительство стадиона нужно время. Но игра команды могла бы быть лучше. Это упущение администрации и руководства.
На мой взгляд, построить стадион сложнее, чем скомплектовать команду. Со мной, может быть, многие не согласятся, но я уверен, что при хорошем вкусе и правильной постановке дела можно укомплектовать вполне прилично. У тех, кто комплектует, нет вкуса? Я знаю, чего у них нет, но не хочу делать таких заявлений, чтобы не обижать людей», — приводит слова Тукманова Legalbet.
- 14 декабря 2022
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