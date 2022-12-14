Роман Широков: Францию сложно назвать фаворитом полуфинала ЧМ-2022 с Марокко

Бывший футболист ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко.

«Кто будет играть в финале? В полуфиналах нет аутсайдеров. Францию сложно назвать фаворитом. Португалию в игре с марокканцами тоже называли фаворитом — как и в предыдущих матчах. Безусловно, сейчас уже шансы у всех равны», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Марокко. Ранее в финал турнира вышла сборная Аргентины.