Ари: скоро вся Европа будет извиняться перед Россией и признаваться в любви

Бывший нападающий «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» Ари высказался о взаимоотношениях России с европейскими странами. По его мнению, уже скоро Европа будет извиняться перед РФ, а клубы РПЛ смогут вернуться в еврокубки.

«Бразильцы — открытые люди, всегда с улыбкой на лице, а россияне — почему-то более закрытые люди. Но мой народ хорошо относится к русским, никаких проблем нет.

В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России. Раньше в Бразилии нашего президента половина народа не любила, а другой части людей он нравился. Сейчас вроде бы ситуация улучшилась.

Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках и все будет как раньше. Для России неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то», — приводит слова Ари «РБ Спорт».