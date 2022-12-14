Руслан Нигматуллин: мне почему-то кажется, что Франция может крупно обыграть Марокко

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко.

«Марокко играет в яркий атакующий футбол. Полуфинал с Францией точно будет очень интересным. Но мне почему-то кажется, что французы могут крупно обыграть марокканцев», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Марокко.

Ранее в финал турнира вышла сборная Аргентины, обыгравшая в полуфинале национальную команду Хорватии со счётом 3:0.