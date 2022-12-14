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Жена Хакими отчитала футболиста за то, что он долго шёл к ней на трибуну после матча. Фото

Жена Хакими отчитала футболиста за то, что он долго шёл к ней на трибуну после матча. Фото
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Хиба Абук, супруга футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими, прямо на стадионе отчитала своего мужа за то, что он долго шёл к ней на трибуну после одного из матчей марокканской команды на чемпионате мира — 2022.

Как сообщают зарубежные СМИ, девушке не понравилось, что Хакими обошёл вокруг поля перед тем, как подойти к ней. Фото и видео выяснения отношений Хибы и Ашрафа стали вирусными в соцсетях.

Фото: Фото из соцсетей

Напомним, ранее супруга Хакими также стала объектом активных обсуждений в социальных сетях. Так, например, активистка Таслима Насрин упрекнула девушку в том, что она не носит хиджаб или паранджу.

Ашраф Хакими в составе сборной Марокко вышел в полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 года. Сегодня, 14 декабря, марокканцы сыграют с Францией за путёвку в финал мундиаля.

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