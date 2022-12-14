Толпа аргентинских болельщиков поклоняется образу Лионеля Месси. Видео
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Болельщики сборной Аргентины после победы национальной команды в матче с Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира собрались у флага с изображением своего капитана Лионеля Месси и начали ему поклоняться.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик:
Напомним, соперником сборной Аргентины по финалу ЧМ-2022 в Катаре станет победитель матча Марокко — Франция, который состоится сегодня, 14 декабря (22:00 мск). Если Месси примет участие в финале, то выйдет на первое место среди всех игроков по числу матчей на чемпионатах мира. Сейчас он делит первую строчку с немцем Лотаром Маттеусом (по 25 матчей). Для Месси турнир в Катаре стал пятым в карьере.
Финальный матч на чемпионате мира состоится 18 декабря.
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