«Ростов» объявил о продлении контракта с Нтумбой
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Нападающий «Ростова» Артём Нтумба продлил контракт с командой. Новое соглашение сторон рассчитано до конца 2024 года, информирует официальный сайт «Ростова».
«Поздравляем и желаем дальнейшего развития в нашем клубе», — написала пресс-служба ростовчан.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Нтумба провёл за основную команду «Ростова» семь матчей в Российской Премьер-Лиге. Интересно, что в своё время 19-летний нападающий выступал за медийную команду 2DROTS. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артёма в € 100 тыс.
«Ростов» после 17 матчей занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 очков. Команда Карпина отстаёт от лидера турнира – «Зенита» — на семь очков.
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