Баженов объяснил, за счёт чего сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался о результате матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

«Не сказал бы, что аргентинцам удалось разгромить Хорватию за счёт класса, хотя он присутствовал. Получилось крупно победить за счёт Лионеля Месси и ошибок хорватов. Аргентина забила достаточно быстрые голы и справедливо вышла в финал.



На чемпионате мира в финале должны играть глобально сильнейшие сборные с позиции силы. Думаю, в матче Франция — Марокко тоже не будет никаких сюрпризов», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с победителем противостояния Франция — Марокко.