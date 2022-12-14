Гаджиев: результат Марокко — это неожиданность, но не случайность

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев признался, что не считает успешный результат сборной Марокко на чемпионате мира — 2022 в Катаре случайностью. Функционер выделил умение марокканцев играть в обороне.

«Результат марокканцев – это неожиданность. Я бы не стал называть это чудом или случайностью, как сейчас говорят. Случайностей в футболе очень много. Любая закономерность пробивает себе дорогу через какую-то цепочку случайностей. Однако марокканцы оказались готовы к разным событиям. Если бы они не были готовы, они не смогли бы выиграть группу. Не смогли бы обыграть три такие большие команды. Как можно случайно обыграть такие сборные, как Португалия, Испания? Говорить о случайности категорически нельзя.

Главным образом отличается их умение играть в обороне. У них есть группа игроков, достаточно хорошо владеющих мячом. У них в команде футболисты, которые воспитывались в разных европейских школах. Уровень футбольной ментальности у них достаточно высокий. Это психологически устойчивая команда, она может держать удар и сохранять хладнокровие», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.