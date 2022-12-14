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Рахимич: Газзаев — великий тренер

Рахимич: Газзаев — великий тренер
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Пятикратный чемпион России в составе ЦСКА Элвир Рахимич назвал экс-наставника армейской команды Валерия Газзаева великим тренером. Также бывший футболист заявил, что победа в Кубке УЕФА с ЦСКА — это главное достижение в его карьере.

«Самое главное достижение в моей карьере? Кубок УЕФА с ЦСКА. Мы общаемся со многими ребятами, с Газзаевым. Он великий тренер», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, трижды победил в чемпионате России (2003, 2005, 2006), четыре раза завоевал Кубок (2002, 2005, 2006, 2008) и два раза Суперкубок (2006, 2007).

Помимо ЦСКА, Валерий Газзаев также работал в московском и киевском «Динамо», «Алании», молодёжной и основной сборной России и ряде других команд.

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